Eine generationenübergreifende Spendenaktion für die Erstaufnahmeeinrichtung in Checiny/Ostpolen von Elisabethenverein und Messdienerförderverein hat einen hohen Geldbetrag einnehmen können. Entstanden war die Idee zur Aktion aus einer Gesprächsrunde Anfang März. Mehr als 20 freiwillige Helfer kamen schließlich zusammen, um in Edesheim bei allen Haushalten zu klingeln und um Spenden zu bitten. Gleichzeitig wurden mehr als 1000 Flugblätter verteilt. Während der Haussammlung richteten die ehemaligen Messdiener am Wachthäusel einen Benefizausschank aus. Auf das Gesamtergebnis sind die Organisatoren entsprechen stolz: Insgesamt 16.000 Euro konnten am Ende nach Polen überwiesen werden. Damit soll geholfen werden, die Kosten des in einer Jugendherberge eingerichteten Auffanglagers zu decken.