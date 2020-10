Mit der Aktion „Street Art“ möchte der Landkreis Südliche Weinstraße im Kreis lebende und arbeitende Künstler unterstützen. Sie können sich mit eigenen Arbeiten für Plakate bewerben, die in der Region aufgehängt werden und erhalten im Gegenzug ein Honorar von 80 Euro.

„Die Aktion soll als Ersatz für unsere coronabedingt abgesagten Kulturtage SÜW dienen. Wir hoffen, dadurch unseren Künstlerinnen und Künstler eine gute Plattform bieten zu können, ihre künstlerischen Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Die Plakate sollen an 34 Plakatwänden oder Litfaßsäulen im Landkreis für zehn Tage hängen und außerdem in den Verwaltungen von Verbands- und Ortsgemeinden.

Bewerben können sich Künstler bis 30. Oktober. Sie können eine eigene Arbeit (Malerei oder Grafik) auswählen und der Kreisverwaltung davon eine digitale Version zur Verfügung stellen. Ein Thema wird dabei nicht vorgegeben. Von den eingereichten Arbeiten werden je Teilnehmer 60 Plakate im Format DIN-A1 auf hochwertigem Kunstdruckpapier gedruckt, zehn davon für den Eigenbedarf. Bewerbungen nimmt Karlheinz Zwick entgegen: schriftlich an die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau, oder per Mail an karlheinz.zwick@t-online.de. Für Fragen steht Zwick unter Telefon 0173 9116790 zur Verfügung.