Die Sparkasse Südpfalz hat 30.000 Euro an 18 Vereine und Institutionen in der Region gespendet. Das Geld stammt aus der Aktion Südpfalzhelden, teilt das regionale Geldinstitut mit. Die Gewinner seien aus fast 100 Bewerbungen ausgewählt worden. Dabei sei besonders auf die Nachhaltigkeit geachtet worden, sagt Vorstandsvorsitzender Bernd Jung. „Wir alle wissen, dass dieses Thema stetig an Bedeutung gewinnt und dadurch auch für Vereine und Institutionen eine immer wichtigere Rolle spielt. Egal ob Klimaschutz, Innovation oder Gesundheit – die eingereichten Projekte mussten Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit beinhalten.“

Unter den Siegern ist der Anglerverein Queichtal, der für die Renaturierung der Queichfauna nach dem Giftunfall im vergangenen Jahr 4000 Euro erhält. Mit 2000 Euro wird das Café Asyl Landau gefördert, das Menschen bei der Reintegration in den Arbeitsmarkt unterstützt und sie damit nachhaltig unabhängig von Sozialleistungen macht. Der Tennis-Club Lustadt erhält für sein Projekt „Tennis für alle – Integration leben nicht reden“ 3500 Euro. Die Bienen-AG der Grundschule Horstring bekommt 3500 Euro für ein Lern-Projekt zum Überleben der Bienen. Ebenso dürfen sich die 14 weiteren Gewinner über Spendengelder zwischen 500 und 4000 Euro freuen, teilt die Sparkasse Südpfalz weiter mit.