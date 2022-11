Mehr als 15.000 Gewinner hat die Aktion Mensch bei der Herbstsonderverlosung glücklich gemacht. Darunter ist auch eine 56-jährige Lotterieteilnehmerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Sie kann sich über 500.000 Euro freuen, teilt die Organisation mit. Rund 25 Millionen Euro extra schüttete die Soziallotterie bei der Herbstsonderverlosung am 2. November aus – und das zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung. Mit ihrem Los ermöglichen alle Lotterieteilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch. Sie tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Gewinner sind auch Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz. Hier hat die Aktion Mensch allein im letzten Jahr viele soziale Projekte mit rund acht Millionen Euro gefördert. Dazu zählen kleine Freizeitaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Kinder- und Jugend-Projekte oder Integrationsunternehmen.