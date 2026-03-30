Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau lädt für Dienstag, 31. März, zum zehnten Landauer Komposttag ein. Bürger können sich vor Ort gratis mit Kompost versorgen. Die Veranstaltung beginnt um 8 Uhr auf dem Wertstoffhof in Mörlheim (Am Hölzel 28) und wird in Kooperation mit dem Betreiber der Biovergärungsanlage in Westheim veranstaltet. Kompost leistet im Garten einen wertvollen Beitrag zum aktiven Klimaschutz und stellt mehr dar als einen herkömmlichen Dünger, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Einsatz von Kompost macht demnach den Verbrauch klimaschädlicher Torfprodukte überflüssig und trägt so zum Schutz der Moorlandschaften bei. Mit dem Landauer Komposttag wird das Engagement der Bürger gewürdigt, die durch konsequente Abfalltrennung zur Herstellung des Komposts beitragen. Interessierte werden gebeten, geeignete Behälter und Schaufeln mitzubringen. Pro Haushalt können bis zu 500 Liter Kompost kostenfrei abgeholt werden.