Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Windspiel“ in Landau beteiligt sich an der bundesweiten Aktion zum Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar. Deutschlandweit wird an diesem Tag mit grünen Bändern und unterschiedlichen Aktionen auf die Situation lebenszeitverkürzt erkrankter Kinder, Jugendlicher und deren Familien aufmerksam gemacht. Das „Grüne Band“ ist das Symbol für den Tag und drückt die Hoffnung aus, dass sich immer mehr Menschen mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit solidarisch zeigen. Als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität werden Menschen dazu aufgerufen, die Bänder sichtbar an Fenstern, Autoantennen oder Bäumen zu befestigen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich grüne Bänder kostenlos bei „Windspiel“ in der Weißenburgerstraße 1 abholen. Infos unter Telefon 06341 178800. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Landau berät und begleitet Familien mit lebenszeitverkürzt erkrankten Kinder und Jugendlichen in ihrem Zuhause. Ebenso werden Familien mit einem schwerkranken oder sterbenden Elternteil begleitet. Der Dienst steht allen Menschen offen und ist kostenfrei.