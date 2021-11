Kommender Donnerstag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Aus diesem Anlass planen vier Landauer Frauen-Service-Clubs (Zonta, Soroptimist, Ladies Circle 46 SÜW und Tangent 46 SÜW) um 17 Uhr eine Kundgebung im Innenhof der Roten Kaserne in der Marktstraße, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Sie schließen sich damit der internationalen Aktion „Orange the World/Orange your City“ (mache deine Welt orangefarben) an. Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, des Landkreises SÜW und der Universität unterstützen diese Aktion. Um 17 Uhr werden in Landau das Rathaus, die Rote Kaserne und die Festhalle orange angestrahlt; die Kundgebung beginnt dann im Innenhof der Roten Kaserne mit einem Grußwort von Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Anschließend sprechen die Vorsitzende des Trägervereins Frauenhaus, Christine Altstötter-Gleich, und Vertreterinnen des Frauenzentrums Aradia (Notruf- und Beratungsstelle für von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen). Die vier Clubs informieren über ihre Arbeit und bitten um Unterschriften für eine bundesweite Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Convention von 2011. Dabei handelt es sich um ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.