In der Woche vom 7. bis 14. Februar wird in mehreren Ländern Europas die MarriageWeek® gefeiert, auch in der Pfalz. Die Idee dabei ist, durch verschiedene Veranstaltungen Impulse zu geben, damit die Liebe lebendig bleibt. Die Schönstatt-Familienbewegung der Diözese Speyer lädt Paare zu einem Corona-Alternativprogramm ein. Über WhatsApp-Nachrichten gibt es Bilder, Texte und Links für Lieder, Gedanken, Gespräche oder gemeinsame Aktivitäten als Paar. Wer Interesse an dieser Aktion hat, kann das unter der Nummer 0157 36669316 mitteilen. Möglich ist auch eine Teilnahme per Mail, heißt es in einer Pressemitteilung. Dann gibt es in der Aktionswoche täglich via WhatsApp oder Mail einen Impuls.