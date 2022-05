Am Samstag wurden am Wanderweg „Wein und Natur“ in Niederhorbach die ersten zwei Lebenstürme eingeweiht. Diese sind der Auftakt der Aktion „Jäger schaffen mit dem Bau von Lebenstürmen Lebensraum für Insekten“, eine Initiative der Kreisgruppe SÜW im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Die Kreisgruppe SÜW gewährt jedem Revier im Landkreis beim Bau von bis zu zwei Lebenstürmen einen finanziellen Zuschuss. Die Kreisgruppe hofft, dass sich viele Jagdreviere an der Aktion beteiligen.