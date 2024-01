In den Landauer Akademiegesprächen werden Fragen diskutiert, die für das Bestehen eines freiheitlichen Gemeinwesens entscheidend sind. 2024 steht die Reihe unter dem Thema „Weltunordnung“. Los geht es am Donnerstag, 1. Februar.

Das Thema der ersten Veranstaltung lautet: „Schwache Schutzmacht USA? Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen.“ Am Donnerstag, 1. Februar, geht es um das Verhältnis zwischen Europa und den USA. Gerlinde Groitl, Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg, und Norman Thatcher Scharpf, Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Frankfurt, sind die angekündigten Gäste. Die Diskussion wird teils in englischer Sprache erfolgen.

„Selbstbewusster Süden? – Die neue Macht Afrikas“ heißt es am Mittwoch, 21. Februar. Das erstarkende Selbstbewusstsein des afrikanischen Kontinents beleuchten Uschi Eid, Präsidentin der Deutschen Afrikastiftung, und Christof Hartmann, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Die nächste Veranstaltung unter dem Motto „Wer ordnet diese Welt? – Die Rückkehr der Geopolitik“ ist am Dienstag, 27. Februar. Margot Käßmann, Landesbischöfin i.R., Theologin und Autorin, sowie Gunther Hellmann, Politikwissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt hinterfragen ob es jemals eine stabile Weltordnung gab und wie tragfähig der Begriff „Weltordnung“ ist? „Handel ohne Wandel? – Der Systemkonflikt zwischen China und dem Westen“ ist für Donnerstag, 14. März, angekündigt. Es diskutieren Manuel Vermeer, Professor für Asienstudien am Ostasieninstitut der Hochschule Ludwigshafen, und Anette Schavan, Bundesministerin a.D. und ehemalige Co-Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Dialogforums.

Info

Die Teilnahme an den Akademiegesprächen ist kostenlos. Alle vier Veranstaltungen starten um 19 Uhr und finden im Alten Kaufhaus Landau (Rathausplatz 9) statt. Sie stehen allen Interessierten offen. Anmeldungen sind zu richten an: veranstaltungen@eapfalz.de. Weitere Infos unter http://ksw.rptu.de.