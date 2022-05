Die Diskussion über würdevolles Sterben und Selbstbestimmung am Lebensende ist eine der wichtigsten. Die Evangelische Akademie der Pfalz, das Frank-Loeb-Institut der Landauer Uni und die Stadt Landau laden für Donnerstag, 19 Uhr, in Alte Kaufhaus zum Akademiegespräch der Reihe „Auf Leben und Tod – Extremfälle der Politik“ ins Alte Kaufhaus. Ist es moralisch legitim, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen? Sollte es ein Recht darauf geben, dafür die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen – und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Darüber diskutieren laut Ankündigung der Humangenetiker Wolfram Henn von der Universität des Saarlandes und die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Die Linke, Petra Sitte.