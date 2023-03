Das neue Programm der Akademie für Ältere der Volkshochschule bietet viele Veranstaltungen, darunter Vorträge, Stadtführungen, Wanderungen und Ausstellungsbesuche für ältere Menschen aus Landau und Umgebung.

Beginnen wird die Reihe mit einer Wanderung zur Ramburg. Rolf Übel wird bei Vorträgen und Besichtigungen die Geschichte lebendig werden lassen. Kirchenburgen, Stadt- oder Friedhofsbefestigungen sind Themen, die auch in Annweiler oder Freinsheim besichtigt werden. Ein Altstadtspaziergang mit dem Kunsthistoriker Walter Appel in Landau gibt einen Überblick über die vielen prägenden Denkmäler und Gebäude der Stadt.

Tradition, Natur und Umwelt sind Themen bei einer Mandelblütentour rund um Leinsweiler oder bei einer Führung in den Queichwiesen und dem Wald rund um Ottersheim. Bei einem Besuch in der Roggen- und Weizenmühle in Bad Bergzabern werden die Arbeit des Müllers vorgestellt. Besucht werden zudem die Bundesgartenschau in Mannheim und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe

Infos und Anmeldung unter Telefon 06341 134992 und online unter www.volkshochschule-landau.de .