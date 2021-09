Zugunsten der Winzer im Ahrtal wird am Freitag, 1. Oktober, auf dem Rathausplatz in Landau ab 18 Uhr Flutwein der Winzergenossenschaft Dagernova aus Dernau verkauft. Dazu reist eigens die Weinprinzessin von der Ahr, Linda Trarbach, an. Sie ist auch frisch gebackene Deutsche Weinprinzessin. Die Verkaufsaktion ist eingebettet ins Lichtershopping der Aktiven Unternehmer, bei dem die Läden bis 22 Uhr geöffnet sind. Nach Mitteilung des städtischen Büros für Tourismus wird die Prinzessin von der Ahr von der Landauer Weinprinzessin Nina Kaufmann unterstützt. Der Erlös des Weinverkaufs kommt den vom Hochwasser betroffenen Winzern im Ahrtal zugute. Trarbach trägt sich auch ins Goldene Buch der Stadt ein. Neben dem Verkaufsstand der Weinhoheiten bieten Schüler der Montessori-Schule von 18 bis 20 Uhr selbst gebaute Regale aus Paletten an. Der Erlös geht an die Partner-Grundschule in Dernau. Dort wünschen sich die Kinder eine neue Spielebox.