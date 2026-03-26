Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in Landau Einsatzkräfte beleidigt, nachdem er wegen einer Bedrohung und Beleidigung in einem Zug kontrolliert wurde. Laut Polizei zeigte sich der 42-Jährige am Busbahnhof Landau aggressiv, weshalb er gefesselt werden musste. Auch danach beschimpfte er die Beamten mehrfach. Der Vorfall, der gegen 15.14 Uhr stattfand, wurde durch die Bundespolizei zur Anzeige gebracht. Aufgrund seines psychischen Zustands brachte der kommunale Vollzugsdienst den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341 287 0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.