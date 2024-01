Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag, 25. Januar, Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Höhe des Ostparks in Landau geworden. Die herbeigerufene Polizei fand den Mann in der Ostbahnstraße. Er war alkoholisiert und hatte Verletzungen am Kopf und an der Hand. Den Beamten teilte er mit, dass er von drei Minderjährigen ohne erkennbaren Grund attackiert worden sei. Im Zuge der Fahndung traf die Polizei am Hauptbahnhof eine 15-Jährige, die an dem Angriff beteiligt war. Die Jugendliche zeigte sich äußerst aggressiv, was dazu führte, dass sie gefesselt werden musste. Sie leistete erheblichen Widerstand, indem sie einem Polizisten gegen das Bein trat, gegen das Dienstfahrzeug schlug, wiederholt Beleidigungen aussprach und um sich spuckte. Später wurde sie an ihren Betreuer übergeben. Die Polizei hat infolge des Vorfalls mehrere Strafverfahren eingeleitet.