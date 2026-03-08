Eine 59-Jährige muss sich nach einer Alkoholfahrt in Landau in einem Strafverfahren verantworten. Verkehrsteilnehmer haben in der Nacht auf Sonntag die Polizei verständigt, weil sie beobachten konnten, wie sie mit ihrem Peugeot auf der B38 Schlangenlinien fuhr. Die Frau hatte auch schon fast einen Unfall verursacht, als sie von Insheim kommend an der Kreuzung zur B38 nach rechts Richtung Landau abbiegen wollte. Sie hatte nämlich die Vorfahrt eines 24-Jährigen missachtet, der einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern konnte. Kurz vor der Kreisverwaltung konnte die Polizei die Frau einholen und ihr das Signal zum Anhalten geben. Als sie dem Folge leisten wollte, kollidierte sie mit einer Mülltonne. Nach Angaben der Polizei verhielt sich die 59-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ, sodass sie aus dem Fahrzeug gezogen und gefesselt werden musste. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein ist sie vorerst los. Ermittlungen ergaben, dass schon Freunde vergeblich versucht hatten, die Frau vom Autofahren abzuhalten.