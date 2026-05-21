Drängeln, überholen, ausbremsen – aggressives Verhalten auf der Straße ist weit verbreitet. Vom Landauer Amtsgericht wurde nun ein 26-Jähriger deswegen bestraft.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte sich die Sache genau so zugetragen, wie die Anklageschrift sie beschrieb. Demnach war der angeklagte Autofahrer im Februar des vergangenen Jahres innerhalb der Baustelle der B10 sehr dicht auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren und hatte mehrfach die Lichthupe betätigt, um den vorausfahrenden Autofahrer zu schnellerem Fahren zu animieren. Am Ende der Baustelle hatte er das andere Auto überholt und beim Einscheren auf die rechte Spur selbst mehrfach stark abgebremst. Als dessen Fahrer dann ihn überholen wollte, hatte der Angeklagte ebenfalls wieder nach links gezogen, wodurch das andere Auto auf die Gegenspur ausweichen musste. Es passierte weiter nichts, weil ihnen gerade kein Fahrzeug entgegenkam.

Wie schnell fuhr das vorausfahrende Auto?

Ein Beifahrer des genötigten Fahrers informierte die Polizei. In der Höhe von Hauenstein konnte der Angeklagte gestoppt werden. Er erhielt einen Strafbefehl, gegen den er Berufung einlegte. Diese wurde jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt.

Der junge Mann, der eigentlich keinen aggressiven Eindruck machte, schilderte den Vorfall anders. Das vorausfahrende Auto sei sehr langsam gefahren, höchstens 30 oder 40 Kilometer pro Stunde. Dann habe der Fahrer die Nebelschlussleuchte eingeschaltet, um ihn zu blenden. Er räumte ein, beim Überholvorgang am Ende der Baustelle den Fahrer angehupt zu haben. Doch dann habe ihn dieser überholen wollen, just in dem Moment, als er angesetzt habe, ein anderes vorausfahrendes Auto zu überholen. Er habe nie die Absicht gehabt, den Fahrer von der Spur zu drängen.

Dieser schilderte die Situation wiederum anders. Er sei ein sehr geübter Fahrer, der auch beruflich seit vielen Jahren am Steuer sitze. Mit Sicherheit habe er die in der Baustelle erlaubten 50 Kilometer pro Stunde eingehalten, der Angeklagte sei so dicht aufgefahren, dass er dessen Scheinwerfer nicht habe sehen können. Durch dessen Lichthupe sei er mehrfach geblendet worden. Am Ende der Baustelle habe der Mann ihn unter Hupen überholt und beim Einscheren stark ausgebremst.

Verteidiger fordert Freispruch

Als er ihn dann habe überholen wollen, sei er durch Zurufe seiner Mitinsassen informiert worden, dass das andere Auto links herausziehe und ihn gleich seitlich rammen werde. Er sei nach links ausgewichen, wo die Gegenspur glücklicherweise frei war. Zwei Mitfahrerinnen bestätigten seine Angaben und gaben an, noch heute unter den Folgen der Schrecksekunden auf der Gegenspur zu leiden.

Für den Staatsanwalt war der Sachverhalt damit zweifelsfrei erwiesen. Er beantragte in seinem Plädoyer für den bisher nie strafrechtlich in Erscheinung getretenen Angeklagten eine Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten. Diesem Antrag widersprach der Verteidiger. Der Sachverhalt erschien ihm durch die Zeugenaussagen durchaus nicht belegt. Deshalb müsse sein Mandant freigesprochen werden.

Die Vorsitzende Richterin fand die Angaben des Angeklagten nicht sehr glaubhaft. Sie verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 3500 Euro, zu zahlen an eine gemeinnützige Organisation, und bestätigte das Fahrverbot von zwei Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.