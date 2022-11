Gleich mehrere Einbrüche meldet die Polizei am Dienstag. So haben Unbekannte in Hochstadt in der Nacht auf Montag das Schiebetor zu einer Lagerhalle in Hochstadt aufgehebelt. Sie ließen Dieselkraftstoff, ein Notstromaggregat und Werkzeug mitgehen. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 5000 Euro. In Landau wurden zwischen dem 27. und 31. Oktober auf einer Baustelle in der Paul-von-Denis-Straße Kabel im Wert von rund 1200 Euro gestohlen, nachdem sie laut Polizei augenscheinlich mittels Bolzenschneider durchtrennt worden waren. In Insheim hatten es Unbekannte auf das Dorfgemeinschaftshaus abgesehen. Sie stiegen in der Nacht auf Montag durch ein Fenster ein, brachen zwei Schränke auf, nahmen aber nur mehrere Getränkeflaschen mit. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro. Zeugenhinweise in allen Fällen erbittet die Polizei unter Telefon 06341 2870.