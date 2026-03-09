Die Sonntagsreihe des Kirchbauvereins Wollmesheim geht in die letzte Runde. Das Angebot ist zum Besuchermagnet geworden. Der Erlös dient einem guten Zweck.

Wenn in der ältesten Kirche der Pfalz Musik erklingt, wird es trotz niedriger Temperaturen spürbar warm. Die Konzertreihe „Sonntags um fünf“ in der Protestantische Kirche Wollmesheim hat sich in den vergangenen Monaten als kultureller Anziehungspunkt erwiesen.

Die kleine protestantische Kirche Wollmesheims ist zum Anziehungspunkt für Musikfreunde geworden.

Vier von fünf Konzerten sind bereits über die Bühne gegangen – mit großem Zuspruch und einem Spendenerlös von bisher 5000 Euro, wie Doris Schmitt vom Veranstalter Kirchbauverein Wollmesheim mitteilt.

Maggie Kadrum

Den Auftakt im November gestaltete die Afro Jazz-Sängerin Maggie Kadrum. Die junge malawische Künstlerin war auf Deutschlandtournee und machte auch Station in der Südpfalz. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt, der Andrang war beeindruckend. Im Dezember folgte ein Adventskonzert mit den elf Gitarristinnen der Pälzer Saidezerrer, die mit fein abgestimmten Arrangements für vorweihnachtliche Stimmung sorgten.

De Pälzer Saidezerrer

Ehrenamt und Sponsoren tragen Konzertreihe

Ein besonderer Höhepunkt war im Januar der Auftritt des international bekannten Pianisten und Organisten Chris Jarrett, der mit seinen Orgelimprovisationen unter dem Titel „New Journeys“ begeisterte. Im Februar war ein Doppelkonzert mit der Band Holzklasse aus Böblingen mit irischem Folk und mit der Gruppe SelliWelliWuu angesagt, die Pfälzer Lieder von Ulrich Kantowsky präsentierten.

Chris Jarrett

Organisiert wird die Reihe vom Kirchbauverein Wollmesheim, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Gelder zu sammeln, um die Renovierung der ältesten Kirche der Pfalz voranzutreiben. Die Benefizveranstaltungen funktionieren auf Spendenbasis, unterstützt auch von Sponsoren. So klein der Verein ist – er zählt 50 Mitglieder – so emsig sind die Ehrenamtlichen. Bei der Konzertreihe versorgen sie die Gäste in den Pausen mit kostenlosen Häppchen und Getränken.

Die Gruppe Holzklasse trat mit den Musikern Siegmar Siegel, Dieter Hoffmann und Chris Dehmel auf.

Fusionjazz zum Abschluss der Konzertreihe

Die bisherigen Einnahmen in Höhe von 5000 Euro fließen in die weitere Sanierung der Kirche. Mit dem Erlös soll es in die Detailplanung des zweiten Bauabschnitts gehen, damit konkrete Förderprogramme angezapft werden können und die Sanierung weitergehen kann, berichtet Doris Schmitt.

Die Gruppe SelliWelliWuu (von links): Andrea Schunck, André Hartsterin und Peter Joachim.

Zum Abschluss der Reihe am Sonntag, 15. März, tritt die Südpfälzer Formation SilzJam auf. Die Band steht für groovigen Fusionjazz mit Stücken von Chick Corea, Bob Marley oder auch dem Tingvall Trio. Auch Eigenkompositionen stehen auf dem Programm. Mit „Wollmesem Nights“ erweist Rainer Scheuermann, Keyboarder der Band, der altehrwürdigen Kirche seine Referenz. Inge Mrotzek an der Bassgitarre, sowie Andreas Gambs und Jürgen Mrotzek an Percussion und Schlagzeug komplettieren SilzJam. Tanzen ist ausdrücklich erlaubt. Vielleicht wird es dann ganz ohne zusätzliche Heizung warm in der Wollmesheimer Kirche.

Benefizkonzert SilzJam, Protestantische Kirche Wollmesheim, Landauer Straße 2, Sonntag, 15. März, 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr

