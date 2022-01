Die Landauer Pfarrei Mariä Himmelfahrt lädt für Sonntag, 23. Januar, 15 Uhr, zu einem afrikanischen Gottesdienst in die Marienkirche ein. Eingeladen sind alle Christen, besonders Menschen mit afrikanischen Wurzeln, teilt Pfarrer Patrick Asomugha mit. Der Gottesdienst werde in französischer, englischer und deutscher Sprache gehalten. Anmeldung für den Gottesdienst unter Telefon 0151 14879551 oder 0172 2174497 sowie per E-Mail an patrick.asomugha@bistum-speyer.de.