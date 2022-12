Im Landauer Zoo ist am Freitag die erweiterte Afrika-Anlage eingeweiht worden. Die seit 2004 bestehende Anlage für afrikanische Huftiere wurde um rund 580 Quadratmeter Außengehegefläche vergrößert. Von der Restaurantveranda bietet sich nun fast so etwas wie der Blick von einer Lodge auf das Tierleben der Steppe. Im Gehege leben Hartmann-Bergzebras und Südliche Streifengnus, die nach Mitteilung der Stadt in Kürze noch Gesellschaft durch Natal-Rotducker bekommen sollen, eine Antilopenart. Für Kinder ist im Anschluss an die Anlage eine Spiel- und Erlebniswelt mit bekletterbarem Safariauto angelegt worden. Geplant und umgesetzt wurde der Umbau vom Architekturbüro Peter Buchert in Landau, das viel Holz und Naturstein verbaut hat. Die Baukosten von rund 360.000 Euro hat der Freundeskreis des Zoos unter dem Vorsitz von Sanitätsrat Helmuth Back gestemmt, der seit seiner Gründung 1975 mit gut 3,5 Millionen Euro schon viele Neubauprojekte gefördert hat. Zoodirektor Jens-Ove Heckel sagte, dass die Gehegegröße „zwar nur eines von vielen Kriterien zur Beurteilung guter Zootierhaltung“ sei, dass es aber sehr schön sei, „dass wir unseren afrikanischen Huftieren nun noch mehr adäquaten Lebensraum bieten können“. Wie berichtet, will der Zoo künftig auf die Schimpansenhaltung verzichten, nachdem es Kritik am Gehege gegeben hatte. Pläne für ein größeres Gehege liegen zwar vor, werden aber vermutlich nicht mehr umgesetzt.