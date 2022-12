Wie geht’s weiter mit dem Affengehege?

Die Haltung von Schimpansen im Landauer Zoo sei Tierquälerei. Diesen Vorwurf hat eine Tierrechtsorganisation erhoben. Die Staatsanwaltschaft geht der Anzeige seit Monaten nach. Neben der juristischen bahnt sich nun eine weitere Entscheidung an.

Plötzlich Weinhoheit

Viel Ahnung vom Rebensaft hat Jasmin Hantke bislang nicht. Dennoch firmiert sie als Landauer Weinprinzessin. Bange ist ihr deshalb nicht, denn ihr Motto lautet: „Es gibt Nichts, was man nicht lernen kann“.

Hilfe im Bürokratiedschungel

Für viele ist das Büro Lichtblick das, was der Name ausdrückt. Ein Lichtblick im Dschungel der Bürokratie. Auch für Maria Müller, die lange Angst hatte, ihren Briefkasten überhaupt zu öffnen. Das Projekt der Diakonie bekommt jetzt den Bürgerpreis des Landes.

Ausbau geht in nächste Runde

Die Deutsche Glasfaser treibt den Breitbandausbau in der Südpfalz voran. So steht unter anderem in Insheim die nächste Projektphase an, damit es dort möglichst bald schnelles Internet gibt. Wieso auch in anderen Orten Tiefbauarbeiten nötig sind, obwohl dort schon Glasfaserleitungen liegen.

Alle Züge stehen still

Das Stellwerk Wörth wird künftig elektrisch betrieben – deshalb fährt im ganzen Kreis Germersheim die nächsten Tage kein Zug mehr. Das hat Folgen für die Fahrgäste.

Nach 150 Jahren aufgelöst

Der Männergesangverein „Eintracht 1872“ macht nicht mehr weiter. Sein restliches Vermögen kommt jungen Menschen zugute.

Mit allen Sinnen

Das Naturkundemuseum Karlsruhe zeigt eine Ausstellung nicht nur zum Anschauen. Davon profitieren Menschen mit Einschränkungen.