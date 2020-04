Das sonnige Wetter lockt auch die Affen im Landauer Zoo ins Freie. So lässt sich jetzt, nachdem der Zoo seit Montag wieder geöffnet ist, auch ein Blick auf das Affenbaby erhaschen – obwohl das Affenhaus wegen Corona geschlossen bleibt. Man muss genau hinschauen, um den kleinen Braunkopfklammeraffen, der am 21. April zur Welt kam, am Bauch seiner Mutter zu entdecken. Zoodirektor Jens-Ove Heckel weiß zwar noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, aber: „Hauptsache ist, dass das Jungtier fit und gesund ist, und genau danach sieht es aus.“

Kattas sind die Lieblinge

Bereits seit dem 14. April gibt es Nachwuchs bei den Kattas. Auch hier müssen die Zoogäste genau hinschauen, um dem Winzling am Bauch der Mutter zu entdecken. Doch bei den Kattas dauert es nur rund zwei Wochen, bis das Jungtier auf dem Rücken der Mutter mitreitet und nicht sehr viel länger, bis es sich schon für das Futter der Erwachsenen interessiert. Die grauen Lemuren mit dem charakteristischen schwarz-weißen Ringelschwanz zählen zu den Besucherlieblingen des Zoo Landau.