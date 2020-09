Die Landauer AfD-Stadtratsfraktion will in der ehemaligen Judengasse, der heutigen Theaterstraße, eine Gedenktafel installieren. Sie könne im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Uferschen Höfe aufgehängt werden, teilt Fraktionsvorsitzender Christian Gies mit. Die Gasse sei durch ihren Charme und Charakter etwas Besonderes. „Die Historie der ehemaligen Judengasse mit den vielen Handelsgeschäften soll nicht in Vergessenheit geraten und wäre auch für Touristen eine interessante Anlaufstelle bei einer Stadtführung“, sagt Gies. Die Kosten könnten von einem Sponsor übernommen werden.