Es ist eine Idee, die einem die Zornesröte ins Gesicht treibt. Ausgerechnet am 9. November, dem Datum der Reichspogromnacht, plant die zumindest in großen Teilen rechtsextreme AfD einen Infostand mit Glühwein und Würstchen auf dem Danziger Platz in Landau. Danzig ist die Stadt, von der aus die Nazis mit dem Angriff auf ein polnisches Munitionsdepot auf der Westerplatte den Zweiten Weltkrieg starteten.

Man könne Tag und Ort – auch in Kombination – für Absicht halten, sagt Ordnungsdezernent Lukas Hartmann. Er jedenfalls tue das. Und weil er befürchtet, dass er oder die Mitarbeitenden der Stadt gefragt werden könnten, warum sie das zulassen, geht er in die Offensive und weist aktiv auf den Termin hin, den die Partei beim Ordnungsamt angemeldet hat. Die AfD sei keine verbotene Partei, auch wenn es seiner Ansicht nach ausreichend Gründe gebe, ein Verbotsverfahren zu starten. Aber: Die AfD dürfe für ihr Programm werben. Auch wenn zu dem Programm unter anderem gehöre, zehn Millionen Deutsche des Landes zu verweisen, das Sozialsystem zu demontieren und das Land an Russland zu verkaufen. Trotz allem: Man habe rechtlich schlicht keine Möglichkeit, den Infostand zu verhindern. Und an Recht und Gesetz müsse sich die Verwaltung halten.

Gebe es nun einen Sturm der Entrüstung wegen der Kombination aus Partei, Ort und Datum, geht Hartmann von zwei Dingen aus: Die AfD würde behaupten, man habe die Bedeutung des Datums zufällig nicht bemerkt, und dass zweitens die Rechtsextremen den Code verstehen und sich darüber freuen. Möglicherweise ist aber auch keins von beidem der Fall.

Man könne den Federkiel wieder ablegen, antwortet der Vorsitzende der AfD-Stadtratsfraktion Norbert Herrmann auf eine Anfrage der RHEINPFALZ zum geplanten Infostand. Der Termin sei am Dienstag intern besprochen und abgesagt worden. Warum lässt Herrmann offen. Die Absage wird am Freitag von der Landauer Stadtverwaltung bestätigt.

Verwirrung stiftet nun aber der Kreisverband SÜW-LD der Partei. In einer von Kreisvorsitzendem Eugen Ziegler unterzeichneten Mail erklärt die AfD, dass der 9. November verschiedene Bedeutungen habe. 1918 sei der Übergang von der Monarchie zur Weimarer Republik vollzogen worden, 1938 habe „eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte“ stattgefunden und an just jenem Tag sei 1989 die Berliner Mauer gefallen – „eine Sternstunde der deutschen Geschichte“. Das Datum sei ein ganz besonderes, man wolle aus diesem Grund mit den Bürgern ins Gespräch kommen, heißt es in dem von Kreisvorsitzendem Eugen Ziegler gezeichneten Text. Und dann kommt’s: „Aus diesem Grund veranstaltet an diesem Datum nicht nur der Kreisverband SÜW-LD einen Infostand, sondern neben zahlreichen Kreisverbänden in ganz Deutschland führt auch die AfD-Bundestagsfraktion mehrere Veranstaltungen durch.“

Huch, findet der Infostand nun doch statt? Schwierig zu sagen. Spannend ist, dass der von Ziegler gezeichnete Text laut Vorstandsmitglied Detlef Homa auch im Namen Herrmanns gesandt wurde. Möglicherweise haben die Beteiligten nicht miteinander gesprochen – oder die rechte Hand weiß nicht, was die ganz rechte Hand tut.