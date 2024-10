Die AfD hat ihren am Freitag abgesagten Stand am Samstag, 9. November, auf dem Danziger Platz wieder angemeldet. Dies hat die Stadtverwaltung Landau am Montag mitgeteilt. Wie berichtet, empfindet der fürs Ordnungsamt zuständige Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) dies als Provokation am Jahrestag der Pogromnacht. Am 9. November 1938 – im Nationalsozialismus als Reichskristallnacht bezeichnet – waren jüdische Geschäfte geplündert und Synagogen angezündet worden, auch in Landau. Der Infostand der Partei soll von 10 bis 14 Uhr auf dem Danziger Platz stehen. Fraktionssprecher Norbert Herrmann sagte auf Anfrage, er sei über die aktuelle Entwicklung noch nicht informiert, aber er sei bei einem Gespräch am Sonntag mit dem Kreisverband überstimmt worden. Mehr zum Thema lesen Sie hier