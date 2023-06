Der geplanten Klinikschließung in Annweiler werden sich am Samtag AfD-Bundestagsabgeordneter Bernd Schattner, Eugen Ziegler, Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes SÜW/Landau, sowie Mitglieder des Kreisverbandes mit einer Standdemonstration um 13 Uhr am Rathaus in Annweiler entgegenstellen, wie die AfD mitteilt. Sprechen werden auch die Bundestagsabgeordneten Christina Baum und Sebastian Münzenmaier. Die Partei kritisiert, dass „Bürger im ländlichen Raum einmal mehr unter irrationalen Sparmaßnahmen leiden müssen“.

Die Gremien werden Ende Juni endgültig über die Standortschließung entscheiden. Die Abteilungen und Mitarbeiter sollen an die beiden anderen Standorte des kommunalen Verbundklinikums in Landau und Bad Bergzabern umziehen.