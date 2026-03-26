Die AfD fordert, eine Straße nach dem verstorbenen Landauer Alt-Oberbürgermeister Christof Wolff zu benennen. Wolffs Christdemokraten reagieren empört. Nach der Sitzung.

Es waren nur wenige Sätze, mit denen Norbert Herrmann den Antrag seiner AfD-Fraktion begründete, aber schnell wurde klar: Darin steckt politischer Sprengstoff. Herrmann forderte in der jüngsten Sitzung des Landauer Stadtrats, bei der nächsten Vergabe eines Straßennamens den im Januar verstorbenen Landauer Alt-Oberbürgermeister Christof Wolff zu berücksichtigen. Dieser solle auch durch die Benennung einer Straße, einer Allee oder eines Platzes nach ihm gewürdigt werden wegen seiner großen Verdienste für Landau, so Herrmann.

Im Stadtrat herrschte am Dienstagabend im Anschluss an die Antragsbegründung zunächst Stille. Denn Wolff war Christdemokrat. Dann ergriff Oberbürgermeister Dominik Geißler, auch ein CDU-Mann, das Wort. Er verwies kühl auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2023, wonach der Antrag der AfD nicht abgestimmt werden könne. Der Grund sei, dass das Gremium damals beschlossen habe, dass in Landau eine Straße erst fünf Jahre nach dem Tod einer Person nach dieser benannt werden dürfe. Ende der Diskussion. Und wieder Stille im Rat. Auch bei der CDU.

CDU: Wolffs Familie will aktuell keinen Straßennamen

Erst im Nachgang zur Sitzung meldeten sich die Christdemokraten mit einer schriftlichen Stellungnahme zu Wort. Darin heißt es, die CDU-Stadtratsfraktion weise den Vorstoß der AfD entschieden zurück und empfinde ihn als pietätlos. „Dr. Wolff ist erst im Januar verstorben – eine Zeit, in der Trauer, Respekt und Rücksicht gegenüber der Familie an erster Stelle stehen sollten. Nach unserem Kenntnisstand wünscht auch die Familie derzeit ausdrücklich keine solche Benennung.“ Wolff sei ein Christdemokrat durch und durch gewesen. Es sei daher unangemessen, dass ausgerechnet diese Fraktion versuche, sein Andenken politisch zu instrumentalisieren.

Unabhängig davon sei der Antrag auch formal gegenstandslos, so die CDU. Der Stadtrat habe sich selbst klare Kriterien gegeben, eine Straßenbenennung sei jetzt noch nicht möglich, wiederholen die Christdemokraten das Argument Geißlers. „Aus genau diesen Gründen haben wir uns bislang bewusst gegen einen entsprechenden Antrag entschieden. Selbstverständlich werden wir zu gegebener Zeit eine würdige Initiative einbringen, die dem Andenken von Dr. Wolff gerecht wird und im Einklang mit den geltenden Regeln sowie im Sinne seiner Familie steht.“

Wolff war von 1984 bis 2007 Stadtchef gewesen, lenkte also fast ein Vierteljahrhundert die Geschicke Landaus. Der CDU-Politiker wurde anlässlich seines 70. Geburtstags zum Ehrenbürger ernannt. Wolff war vor seiner Zeit als OB bis 1980 persönlicher Referent der rheinland-pfälzischen Sozialminister Heiner Geißler, dem Vater von Dominik Geißler, und Georg Gölter (beide CDU) sowie Beigeordneter des Landkreises Bergstraße gewesen.