Heute schon an Weihnachten denken: Die städtische Jugendförderung plant auch für dieses Jahr die Landauer Adventstürchen und sucht für diesen speziellen Adventskalender noch kreative Gastgeber, die eine Kalendertür übernehmen möchten, teilt die Verwaltung mit. Die Idee dahinter: Vom 1. bis zum 24. Dezember gestaltet jeden Tag ein Verein, eine Einrichtung, ein Geschäft oder auch eine Privatperson eine kleine Aktion für die Bürgerinnen und Bürger. Wer Teil der Landauer Adventstürchen sein möchte, kann sich bis Samstag, 1. Oktober, an per Mail an adventstuerchen@landau.de oder telefonisch unter 06341/135171 melden. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular sind auch unter www.jufoelandau.com zu finden.