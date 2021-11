Der junge Chor Herztöne aus Steinfeld wird am ersten Advent, 28. November, um 17 Uhr in der Wehrkirche Dörrenbach ein Benefizkonzert für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal geben. Neben dieser neu gegründeten Gruppe werden Achim Knoll (Orgel), das Blechblas-Ensemble Südpfalzbrass und Wolfgang Sobiraj (Klavier-Chorbegleitung) an der Veranstaltung beteiligt sein. Der Chor wird sowohl traditionelle als auch zeitgemäße Literatur vortragen. Aufgrund der aktuellen Infektionslage gilt die 2Gplus-Regel. Die Leitung hat Peter Kusenbach. Er nimmt auch die Anmeldungen per E-Mail an Kusenbach@t-online.de oder unter Telefon 06340 918250 entgegen. Der Eintritt ist frei.