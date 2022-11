Vorweihnachtszeit in der Südpfalzmetropole: Mit 24 Adventstürchen verkürzen Landauer den Landauern die Wartezeit bis Weihnachten. Am 1. Dezember öffnet sich das erste Adventstürchen. Die Idee hinter diesem, von der städtischen Jugendförderung ins Leben gerufenen Adventskalender: Jeden Tag gestaltet ein Verein oder eine Einrichtung eine kleine weihnachtliche Überraschung – egal ob in den eigenen Räumlichkeiten, in der Innenstadt oder online. Wer welche Kalendertür übernimmt, ist ab sofort online sowie am Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 zu finden. Was genau geplant ist, wird erst am Veranstaltungstag enthüllt.

Die Organisatorinnen Nadine Bönicke und Nina Sappert von der Jugendförderung betonen: „Die Adventstürchen-Anbieterinnen und Anbieter haben sich wirklich wieder sehr viele Mühe gegeben und liebevoll kreative Events gestaltet. Die Landauerinnen und Landauer können sich auf Begegnungen, Austausch und Besinnlichkeit freuen.“ Alle Adventstürchen sind auf der Webseite der städtischen Jugendförderung unter https://jufoelandau.com sowie am Haus der Jugend in der Waffenstraße 5 zu finden. Bei Fragen stehen die Organisatorinnen per Mail an adventstuerchen@landau.de oder telefonisch unter 06341/1351-71 oder -81 zur Verfügung.