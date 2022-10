Zum zwölften Mal trägt der Lions Club Annweiler mit seinem Adventskalender zur Vorweihnachtsfreude bei. Auch in diesem Jahr gibt es einige Preise zu gewinnen. Für fünf Euro gibt es im Kalender jeden Tag eine kleine Geschichte zu lesen und insgesamt 474 Preise mit einer Gesamtgewinnsumme von fast 16.000 Euro zu gewinnen, die von 89 Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs geht abzüglich der Druckkosten vollständig an soziale Zwecke in Annweiler und Umgebung.

Bereits zum vierten Mal trägt der in Annweiler lebende Künstler Alexander Solotzew mit einem seiner Werke zum Kalender bei. Das verwendete Ölgemälde mit dem Landschaftsmotiv trägt den Titel „Winter in der Pfalz“. Solotzew wurde in Kaliningrad in eine Künstlerfamilie geboren und lebt und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Pfalz.

Der Kalender wird ab sofort bei den traditionellen Verkaufsstellen angeboten. In den vergangenen Jahren war er meist schnell ausverkauft. Die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember täglich auf der Homepage des Lions Clubs (www.lionsclubannweiler.de) veröffentlicht. Auch die Kurapotheke Annweiler präsentiert die Gewinnnummern in einem seiner Schaufenster. Die Gewinner werden gebeten, ihre Preise möglichst bis zum 31. Januar 2023 abzuholen.