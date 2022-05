Round Table schüttet 24.000 Euro an 13 Spendenempfänger aus. Das Geld ist der Erlös des 15. Landauer Adventskalenders des Vereins.

Das Geld gehe unter anderem an die Tafel und die Terrine, den Kinderschutzbund, das Hospiz, Silberstreif gegen Altersarmut und den Club Behinderter und ihrer Freunde, teilt Florian Feierabend für Round Table mit. Weiterhin unterstützen die Vereinsmitglieder des Round Table die Bananenflankenliga, die vor knapp sieben Jahren aus einem Serviceprojekt von Round Table entstanden ist.

In den vergangenen Jahren wurden durch Round Table 64 Südpfalz bislang Spenden in Höhe von weit über 160.000 Euro gesammelt und an soziale Organisationen in der Region übergeben. „Wir legen besonders großen Wert darauf, dass der Erlös Organisationen aus und in der Südpfalz zu Gute kommt“, sagt d Präsident Thomas Raff.

Geld wird benötigt

Dass diese Unterstützung der verschiedenen Institutionen auch in Blick auf die Folgen der Covid19-Pandemie nach wie vor dringend benötigt würden, habe sich während Übergabe gezeigt. Die Vertreter von Terrine und der Tafel berichteten von immer größeren Zahlen an Hilfeempfängern, die nicht ohne Weiteres abgefangen werden können. Auch in der Ukraine werde geholfen: Nach wie vor organisiere Round Table über die Infrastruktur des Weihnachtspäckchenkonvois und finanziert über zahlreiche Spenden Lkw-Fahrten mit dringend benötigten Hilfsgütern in die Krisengebiete, sagt der Vorsitzende des Fördervereins von Round Table, Johannes Mayer.