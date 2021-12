Stephanie Engel hat eine Alleinerziehende mit ihren beiden Söhnen in Kreuzberg im Ahrtal mit 2500 Euro für den Wiederaufbau unterstützt. Die Landauer Kosmetikerin hat in ihrem Studio Adventskalender verkauft und den Erlös gespendet. Der Besuch im Ahrtal sei für sie sehr emotional gewesen, berichtet sie. Im Gepäck hatte sie weitere Geschenke: 20 Kalender im Warenwert á 300 Euro der Firma Maria Galland Paris „mit Kostbarkeiten für die Haut und die Seelen der Frauen“. Engel war mit zwei Freundinnen aus Hauenstein in Kreuzberg, die schon öfter vor Ort waren und Aktionen gestartet hatten, um Geld zu sammeln: über 26.000 Euro sind dabei zusammengekommen. Stephanie Engel berichtet, sie sei durch den Ort geführt worden und habe den Wahnsinn der Zerstörung gesehen. „Die Menschen können immer noch nicht Weihnachten zu Hause feiern.“ Die drei Frauen wollen weiterhin Menschen in Kreuzberg helfen.