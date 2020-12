In Dammheim wird es statt einer Adventsfenster-Aktion in diesem Jahr einen Adventsfensterweg geben. Das teilt der Dammheimer Kulturverein mit. Die Adventsfenster-Aktion, die seit ein paar Jahren in dem Landauer Stadtdorf zur Tradition geworden sei, könne wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht in gewohnter Form durchgeführt werden. Also hätten sich die Initiatorinnen Margit Herzog und Elvira Schley mit dem Adventsfensterweg etwas Neues ausgedacht. 51 Fenster wurden weihnachtlich geschmückt. Die Fenster sind nummeriert, auf der Homepage Dammheims unter www.dammheim.com können sich Interessierte einen Lageplan anschauen, teilt der Verein mit.