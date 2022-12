Im Bienchen-Hof in Hochstadt ist für das Wochenende ein Adventscafé mit Kunsthandwerkermarkt vorgesehen, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Dort wird es unter anderem eine Bilderausstellung mit hiesigen Künstlern geben. Die Werner-Brand-Stiftung prämiert dabei erstmals eines der Werke. Es wird auch ein Publikumspreis ermittelt, der Preis ist eine Einzelausstellung im Bienchen Hof im nächste Jahr. Die Preisverleihung ist am Sonntag um 18 Uhr. Vorgesehen ist zudem Kindermalen für die kleinen Gäste, und zwar am Samstag um 15.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es Vorführungen von Klangstäbemusik.