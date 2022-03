Die in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße aktive Gruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) lädt für Sonntag, 3. April, zu einer Rad-Rundfahrt an. Start und Ziel ist Annweiler, passiert werden unter anderem Landau, Lauterschwan und Lug. Die ausgewählte Route hat eine Länge von 65 Kilometern und führt über teils ambitionierte Steigungen, die meiste Zeit auf Wirtschafts- und Radwegen aus dem offenen Rebenmeer der Südpfalz in die pittoreske Wasgau-Berglandschaft. Eine Rast ist in Bad Bergzabern, gegebenenfalls eine weitere ist am Bethof vorgesehen. Interessierte können auch einen Teil der Strecke mitadeln. In Bad Bergzabern und Landau sind deshalb jeweils die Bahnhöfe Zwischenziele der Tour, damit Teilnehmer sich dort von der Gruppe trennen oder neu dazustoßen können. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Annweiler, die Halte sind geplant um 10.30 am Landauer Hauptbahnhof, um 12 Uhr am Bahnhof in Bad Bergzabern und um 15 an der Kirche in Lug. Die Rückkehr wird gegen 16.30 Uhr am Bahnhof Annweiler sein. Das Angebot ist für Mitglieder des ADFC und der Pfälzerwaldvereine kostenfrei, ansonsten sind vor Ort 2 Euro zu entrichten. Anmeldungen sind telefonisch bei Michael Schindler unter der Nummer 06346 9717106 nötig.