Im Herbst und im Frühjahr geht die Sonne für Pendler zu ungünstigen Zeiten auf und unter. Die Folge ist eine erhöhte Unfallgefahr. Was Autofahrer für die Sicherheit tun können.

Es passiert selten: Der ADAC und sein Radfahrer-Pendant, der ADFC, sind sich einig. Beide Vereine warnen vor den Gefahren des herbstlichen Autofahrens und geben Sicherheitstipps. Denn, so heißt es in einer Mitteilung des ADFC, tiefstehende Sonne, rutschige Blätter auf der Fahrbahn und schlecht funktionierende Technik seien potenzielle Risiken vor allem für Radfahrer und Fußgänger.

Besonders gefährlich sei es für die beiden Gruppen morgens und abends im Herbst und im Frühjahr bei tiefstehender Sonne. Geblendete Autofahrer könnten Ampeln und Verkehrszeichen schlechter erkennen und zudem Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer leicht übersehen, heißt es in der Mitteilung des ADFC. Zu diesen Zeiten sei die Unfallgefahr beim Autofahren besonders groß.

Gefährlicher als Nebel

„2020 gab es insgesamt 2823 Unfälle mit Personenschaden wegen tiefstehender Sonne. Die Zahl dieser Unfälle ist zwar gegenüber dem Vorjahr nochmals (2019: 3219) gesunken – Unfälle durch Blendung sind aber immer noch rund achtmal häufiger als Unfälle bei Nebel“, zitiert der ADFC-Sprecher Michael Schindler eine Mitteilung des ADAC aus Annweiler.

Tipps für Autofahrer

Folgende Tipps gibt es für Autofahrer: Zunächst sollte die Frontscheibe von außen und innen stets sauber gehalten werden – so könne man verhindern, dass Schlieren das Licht streuen. Das gilt auch für eine Sonnenbrille, die Autofahrer tragen. Weiterhin sollte der Scheibenwischer stets befüllt sein, um Verschmutzungen schnell in den Griff zu bekommen. Auch Wischerblätter sollten in Schuss gehalten werden. Genauso wichtig sei eine angepasste Geschwindigkeit – wenige Augenblicke ohne Sicht erhöhen das Unfallrisiko. In einer Sekunde legt ein Auto bei 50 Stundenkilometern knapp 14 Meter Strecke zurück.

Das bedeute bei geblendeten Autofahrern mindestens 14 Meter Blindflug, denn bis das geblendete Auge wieder „scharf gestellt“ ist, kann es deutlich länger dauern, heißt es weiter. Zudem sollten Fahrer Abblend- oder Tagfahrlicht einschalten – so werde man von anderen besser gesehen. Ebenfalls wichtig: eine aufrechte Sitzposition. Viele Autofahrer säßen zu tief, die Sonne scheine unter der Sonnenblende hindurch.