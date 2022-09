Der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) lädt

am Sonntag, 25. September, 15 Uhr, in Landau zu einer „Kidical Mass“ ein. Dabei handelt sich um eine Fahrraddemo von Eltern und Kindern. Ziel der Veranstaltung ist es auf den Rückstand im Familien-, Kinder- und Ausbildungs- Radverkehr Landaus aufmerksam zu machen. „Der ADFC mahnt sichere Radinfrastruktur und Freiräume für Kinder, Jugendliche und überhaupt im Ausbildungs-Stadtverkehr an. Wir unterstützen dabei ausdrücklich die derzeit laufenden und künftig geplanten Verbesserungsmaßnahmen der Stadtverwaltung“, sagt ADFC-Versammlungsleiter Simon Fischbach. Slogans wie „mehr Platz fürs Rad“, „angstfrei und selbstständig zur Schule“ passten zu dieser Veranstaltung ebenso wie die Forderung nach mehr sicheren Querungshilfen und Ertüchtigung der Hauptstraßen für den Radverkehr. „Wir unterstützen ausdrücklich die jungen Elterninitiativen in Mörlheim und Landau Süd“, ergänzt Michael Schindler vom ADFC. Ausgangspunkt der Kidical Mass ist um 15 Uhr der alte Messplatz am neuen Mini-Kreisel. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr auf dem Landesgartenschaugelände.