Manche Paare sind bei dem Versuch schon im Krankenhaus gelandet. Meine Schwester und ich übten als Kinder die legendäre Hebefigur aus dem Film „Dirty Dancing“ wie Patrick Swayze und Jennifer Grey im Wasser. Der Fall beim Scheitern war also recht weich. Heute habe ich harten Holzboden vor der Nase. Doch ich stürze nicht, sondern fliege – beim Acro Yoga in Landau.

Jede Unterrichtsstunde steht unter einem Thema, heute ist es Lego. Die Bauklötze, das sind wir. Schritt für Schritt tasten wir uns vor, setzen bei den Übungen einen Stein auf den anderen, bis wir die richtige Pose gefunden haben, um dann vollends in ihr aufzugehen. Fühle ich mich einmal unwohl, ist der aufmerksame „Spotter“ direkt zur Stelle und hilft mir, wieder den Boden unter den Füßen zurückzubekommen.

Auf die akrobatische Praxis folgt zum Abschluss der doch kräftezehrenden 90 Minuten die Entspannung. Gemeinsam mit einem Partner wenden wir abwechselnd Techniken aus der Thai-Massage an. Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit sind gefragt. Auch Berührungsängste sollte man nicht haben. Die Freude am Kontakt mit anderen (fremden) Menschen steht im Mittelpunkt. Bei mir lösen sich auch die letzten Verspannungen im Rücken. Als ich aufstehe, fühlt sich alles viel leichter an.

Vorerfahrungen oder spezielle Fähigkeiten braucht es keine. Einen Leistungsgedanken gibt es wie beim klassischen Yoga nicht. Ob alt oder jung, schwer oder leicht, stark oder schwach – Acro Yoga ist für jeden geeignet. Die eigenen Stärken werden sich und anderen zunutze gemacht und gleichzeitig ungeahnte Potenziale entdeckt. Das herrliche Gefühl von meiner ersten Acro Yoga-Erfahrung hallt bei mir noch lange nach. Mir ist jetzt schon klar, es wird nicht mein letzter Flug gewesen sein.