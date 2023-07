Ein 25-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Montag gegen 12.30 Uhr auf der K38 (Freimersheim – B272) verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 38-jähriger Fahrer eines Ackerschleppers ihn und sein Fahrzeug beim Überqueren der Straße von einem Feldweg kommen übersehen. Als Folge der Kollision wurde das Auto in einen Stoppelacker geschleudert, dort überschlug es sich mehrfach. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro.

