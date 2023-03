Es sei daran erinnert, dass die Landauer Schlösselkreuzung ab Montag, 3. April, drei Wochen für den Verkehr voll gesperrt ist. Die Fahrbahndecke wird erneuert. Umgeleitet wird folgende Strecken: Wer von Süden kommt und über die Weißenburger Straße in die Innenstadt fahren möchte, wird über die Zweibrücker Straße und die Westbahnstraße umgeleitet. In die Südstadt oder die östliche Innenstadt gelangen Autofahrer über die Eutzinger Straße, die Emma-Geenen-Straße, die Fanny-Becht-Straße, die Cornichonstraße und die Friedrich-Ebert-Straße. Für die Zeit der Umleitung sind Emma-Geenen- und Fanny-Becht-Straße Einbahnstraßen. Die Umleitung in die entgegengesetzte Richtung erfolgt über die Otto-Kießling-Straße. Der Verkehr aus Südwesten kommend, also von der Wollmesheimer Straße beziehungsweise der L509, wird über die Zweibrücker Straße und die Westbahnstraße umgeleitet. Der Baustellenfahrplan für die Busse ist online unter www.qnv.de zu finden. In der Nähe des Vinzentius-Krankenhauses ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.