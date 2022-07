Ein Kind ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf einem Wirtschaftsweg in Oberotterbach verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war eine 30-jährige Autofahrerin im Hinterweg unterwegs. An einer Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines 71-jährigen Mitsubishi-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde ein achtjähriger Insasse leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.