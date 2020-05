Im Landkreis Südliche Weinstraße ist ein weiterer Patient mit Corona-Infektion gestorben. Es handelt sich dabei um einen Mann aus der Verbandsgemeinde Landau-Land mit Vorerkrankungen, der mit Covid-19 verstorben ist. Dies ist der dritte Todesfall im Kreis und der achte in der Südpfalz, nachdem der Landkreis Germersheim am Montag einen fünften Todesfall gemeldet hatte.

Ansonsten hat sich wenig getan: Die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße melden jeweils eine Neuinfektion, zusammen 364. Alle ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert. Auf der anderen Seite gibt es nun aber auch 307 Gesundete, fünf mehr als am Vortag.

Konkret gibt es noch drei nachgewiesen Infizierte in der Verbandsgemeinde Annweiler, einen in der VG Bad Bergzabern, einen in der VG Edenkoben, keinen mehr in der VG Herxheim, drei in der VG Landau-Land, drei in der VG Maikammer, einen in der VG Offenbach und sieben in Landau. Für den Kreis Germersheim liegt eine solche Aufschlüsselung nicht vor, nur die Gesamtzahl von 30 noch Infizierten und 108 Gesundeten.

