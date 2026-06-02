Damit die Gäste im Freizeitbad La Ola ab dem Spätsommer wieder wie gewohnt schwimmen, entspannen und saunieren können, müssen im Sommer die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Aus diesem Grund bleibt das Bad inklusive Saunabereich nach Angaben der Stadtholding Landau in der Pfalz ab Montag, 22. Juni, und bis voraussichtlich Sonntag, 16. August, komplett geschlossen. Auch die Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Die Saunalandschaft bleibt darüber hinaus noch bis Ende August geschlossen.

In der Regel pausiert der Betrieb im Freizeitbad La Ola laut Stadtholding in den Sommermonaten für einen Zeitraum von sechs Wochen. Da diesmal aber einige umfangreichere Arbeiten anstehen, bleibt das Bad für insgesamt acht Wochen geschlossen. Wegen einer Sanierung am Dach im Saunabereich kann dieser auch den gesamten August über nicht genutzt werden.

Um den Badebetrieb weiter aufrechterhalten zu können, wird in den jährlichen Revisionswochen eine gründliche Reinigung vorgenommen, außerdem stehen Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an der Technik und am Gebäude auf dem Programm. Ziel ist es laut Stadtholding, „die hohe Qualität und Sicherheit des Angebots im Freizeitbad“ dauerhaft zu gewährleisten und Gästen „auch künftig einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen“.