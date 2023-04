Am Freitagmittag haben Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Landau das Durchfahrtsverbot für Fahrradfahrer in der Fußgängerzone in Landau überwacht. Zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr wurden zwölf Fahrradfahrer kontrolliert, von denen acht laut Polizei gebührenpflichtig verwarnt wurden.