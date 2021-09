Von Sabine Schilling

Die Lücke in der Kronstraße ist wieder geschlossen. Ein Neubau steht an der Stelle, an der vor drei Jahren ein mehrstöckiges Wohnhaus brannte. 18 Menschen verloren damals ihre Bleibe. Die acht Wohnungen waren unbewohnbar, das Haus einsturzgefährdet. Eigentümer Christian Budde konnte einen Versicherungsfall geltend machen. Deshalb sei er gezwungen, den Neubau am vorherigen Bau auszurichten. Lediglich einige Veränderungen waren möglich. So betreten die künftigen Mieter ihre Wohnungen über Laubengänge auf der Hofseite. Die Wohnung im Erdgeschoss ist barrierefrei. Planer ist der Lustadter Architekt Bernd Butz. Das Dach ist gedeckt. Nun hat der Innenausbau der acht Wohnungen begonnen. Wenn alles glatt läuft, rechnet Budde mit der Fertigstellung zum Jahresende.