In der Südpfalz gibt es seit Freitag acht neue Corona-Fälle – im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Bislang wurden in Landau und Umgebung insgesamt 270 Fälle an das Landesuntersuchungsamt übermittelt: 248 Menschen sind gesundet, sechs sind gestorben. Keine neuen Fälle gibt es im Kreis Germersheim. Dort sind seit Ausbruch der Pandemie bislang 299 Menschen mit dem Virus infiziert worden – gesund sind inzwischen 251 Menschen, gestorben sind sechs.