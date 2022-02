Am Dienstag hat die Polizei an der Grundschule Süd in Landau den Schulweg überwacht und im Horstring sowie in der unteren Hauptstraße in Herxheim die Geschwindigkeiten von Autofahrern kontrolliert. Im Horstring war ein Autofahrer zu schnell unterwegs, in der Unteren Hauptstraße in Herxheim wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Schnellste wurde in Herxheim bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern mit Tempo 52 gemessen.