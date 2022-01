Acht Autofahrer hat die Polizei am Montag innerhalb einer Stunde gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. Kontrolliert wurde zwischen 14.30 und 15.30 Uhr. Da sich in jüngster Vergangenheit dort schwerwiegende Verkehrsunfälle ereignet haben, legt die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Kreuzung. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. „Stoppschilder sollen Unfälle an viel befahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern“, betont die Polizei.